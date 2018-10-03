Старшеклассники Нижнего Тагила соберутся на слете «Юные тагильчане»

В мероприятии примут участие около 400 старшеклассников из 40 учебных заведений города. Все они являются активистами детских и молодежных движений.

Участники слета обсудят и примут программу Федерации детских и молодежных объединений «Юные тагильчане» на следующий год. В нее входят проекты «Школа лидеров», «Школа вожатого», добровольческая акция «Дети – детям», квесты, различные творческие мероприятия, встречи с интересными людьми и многое другое.