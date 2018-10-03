Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Старшеклассники Нижнего Тагила соберутся на слете «Юные тагильчане»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
8f4d05a28bad87249952f2f1aeefa946

Старшеклассники Нижнего Тагила соберутся на слете «Юные тагильчане»

Сегодня, 13:00Общество
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ
Будни в Нижнем Тагиле: День пожилого человека, фестиваль кино и экстрим