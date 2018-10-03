Три офицера полиции задержаны после обысков в УМВД Екатеринбурга

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Высокопоставленные уральские полицейские были задержаны правоохранительными органами после обыска в управлении МВД России по городу Екатеринбургу. Источники в полиции утверждают, что причиной задержания мог стать нелегальный игорный бизнес в столице области.
Сюжеты: Екатеринбург
3 октября в УМВД по Екатеринбургу прошли обыски, по результатам которых были задержаны экс-начальник свердловского ГУ МВД Владимир Романюк, бывший руководитель УЭБиПК областного главка Олег Курач, а также глава отдела по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции Эдуард Воронин.
Как сообщает «Уралинформбюро», в суды Екатеринбурга пока что не поступали ходатайства по мере пресечения. Источники агентства в правоохранительных органах утверждают, что причиной обыска и арестов могла стать связь задержанных сотрудников УМВД с нелегальным игорным бизнесом. От регионального управления ФСБ России комментарии пока что не поступили.
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