Три офицера полиции задержаны после обысков в УМВД Екатеринбурга

3 октября в УМВД по Екатеринбургу прошли обыски, по результатам которых были задержаны экс-начальник свердловского ГУ МВД Владимир Романюк, бывший руководитель УЭБиПК областного главка Олег Курач, а также глава отдела по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции Эдуард Воронин.

Как сообщает «Уралинформбюро», в суды Екатеринбурга пока что не поступали ходатайства по мере пресечения. Источники агентства в правоохранительных органах утверждают, что причиной обыска и арестов могла стать связь задержанных сотрудников УМВД с нелегальным игорным бизнесом. От регионального управления ФСБ России комментарии пока что не поступили.