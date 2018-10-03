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Три офицера полиции задержаны после обысков в УМВД Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1101028742

Три офицера полиции задержаны после обысков в УМВД Екатеринбурга

Сегодня, 00:10Общество
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