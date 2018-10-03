Видеоролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 победили на фестивале в Каннах
Сегодня, 08:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ролики о российской заявке на ЭКСПО-2025 стали лучшими в номинации «Фильм о туризме» на фестивале документального кино в Каннах.
Сюжеты: Екатеринбург
Пресс-служба заявочного комитета Екатеринбург ЭКСПО-2025 сообщила, что видеоролики о заявке столицы Урала на проведение всемирной выставки выиграли на конкурсе неигрового кино в Каннах Corporate Media & TV Awards-2018 в номинации «Фильм о туризме».
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: youtube.ru
Впервые эта серия из видео была показана в июне на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже. Сюжеты роликов раскрывают четыре темы: Россия, Екатеринбург, проект ЭКСПО-2025 и наследие выставки, сообщает «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей