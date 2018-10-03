«Выложим и будем ржать»: подростки Нижнего Тагила и области атакуют ТРЦ

На сегодняшний день, многочисленные торговые центры действительно являются местом сбора сотен тинейджеров. Молодежь приходит туда, чтобы развлечься, поесть в фудкорте, пообщаться, посидеть в интернете через бесплатный вай-фай. Кроме того внутри ТРЦ достаточно тепло, уютно, играет музыка и нет платы за вход. Подростки все меньше собираются во дворах или друг у друга дома.

«Нас не привлекут, мы малолетки»: Отдельные группы молодых людей, которые ведут себя шумно и пытаются вызывающим поведением обратить на себя внимание неоднократно наблюдают сотрудники торгово-развлекательных центров.

В Екатеринбурге часто в «Гринвиче» такие подростки. «Радуга-парк» и прочие им, видимо, не очень интересны, их там практически нет. Стоят подолгу и «пищат» в антикражных воротах, играют в догонялки в магазине. Бегают туда-сюда, пока на них не обратят внимание. Охранник делает замечание, что это магазин, а не спортивная площадка. Они начинают: «А где тут написано, что нельзя бегать? Что ты нам сделаешь? Полицию вызовешь? Нас не привлекут, мы малолетки». Один ведет диалог, а второй все это снимает на телефон. Порой по таким случаям даже полицию нет смысла вызывать, они просто не поедут, они же спрашивают, что случилось. С одной стороны, они малолетки, но умные, они закон-то как бы не нарушают. А досматривать его нельзя без присутствия взрослых или полиции. Они сами провоцируют, что охранник сорвется, применит к нему меры воздействия, а им только это и надо, чтобы снять и выложить в сеть, рассказал редакции TagilCity.ru сотрудник торговой точки в ТРЦ «Гринвич».

24 сентября в группе «Типичный Екатеринбург» ВКонтакте появился пост о том, что охранники ТРЦ «Гринвич» проводили подросткам воспитательную беседу с угрозами. Молодые люди догоняли друг друга по торговому центру в балаклавах. В комментариях к ролику мнения по поводу действий охраны и действий подростков разделились.

Охранники ТРЦ «Гринвич» силой утащили в подсобное помещение 13-летнего школьника и провели «воспитательную беседу» с угрозами. Как нам рассказал подросток, он и ещё двое ребят гуляли по торговому центру. Один из мальчиков был в балаклаве. Затем ребята сели на скамейку, подросток снял балаклаву. И тут подошли три охранника и силой заставили пойти с ними. На запись попал якобы фрагмент разговора. В интернете появились комментарии очевидцев, что компания подростков бегала по торговому центру и снимала реакцию людей на человека в балаклаве. Поэтому охрана задержала ребёнка. Не знаем, была ли провокация со стороны подростков, но насильно уводить несовершеннолетнего в подсобное помещение и обещать переломать ему ноги нельзя, как нам кажется, стоит в записи на стене группы.

Подростковый пранк распространен повсеместно, видео с детьми, вступающими в конфликт с охраной ТЦ после замечаний о ненадлежащем поведении в общественном месте, периодически пополняют сеть. При этом в роликах происходящее представлено так, что охрана нарушает законодательство, задерживая несовершеннолетних.

В начале августа 2018 года в ТРЦ «DEPO» в Нижнем Тагиле постоянно бегали 5 подростков, по внешнему виду 14-16 лет. Они пробежали по всем бутикам, ходили через антикражные ворота и пищали. Если им делали замечание, они начинали задираться «а что, а что такое?», грубили. Но привлечь их ни за что нельзя. При этом, один стоял в стороне, снимал на телефон. Их спросили, зачем снимают. «А у нас есть группа, мы там выложим и будем над вами ржать, какие вы бездари» - был ответ, говорит сотрудник магазина в ТРЦ.

Хамство было, конечно. Когда охрана делала некоторым подросткам замечания по поводу некорректного поведения, они могли и что-то нецензурное сказать, и замахнуться. Когда был всплеск посещения вот таких вот кадров, мы привлекали и органы полиции, и ПДН – это в пиковые моменты, когда они нас просто одолевали. ПДН у нас даже дежурили. Мы вызывали и родителей, и полицию, и тревожную кнопку нажимали, пояснили в администрации торгового центра в Нижнем Тагиле.

Сотрудники охраны, которые часто становятся объектом внимания подростков-пранкеров, говорят о том, что не могут не реагировать на нарушение общественного порядка на вверенной им территории.

Охрана в ТЦ нужна для того, чтобы соблюдался общественный порядок. А подростки не угомонятся до тех пор, пока на них не обратят внимание. И, по сути, они нарушают общественный порядок своим поведением. Если мы не будем реагировать, тогда у руководства ТЦ появятся вопросы к охране, говорит сотрудник из ТРЦ Нижнего Тагила.

В отделе по делам несовершеннолетних Нижнего Тагила сообщили, что в период с 2017 по 2018 год в торговом центре «DEPO» силами сотрудников полиции проводились профилактические мероприятия.

На самом деле в прошлом году к нам обращалась администрация ТРЦ «DEPO» о том, что у них массовые сборища молодежи. Причем, молодежь добиралась и бесплатными автобусами, и шли пешком по Свердловскому шоссе, подвергая жизнь и здоровье опасности, потому что это было, как правило, вечернее время. Были организованы рейдовые мероприятия с участием сотрудников уголовного розыска, ППС, ПДН. Что мы там наблюдали: массовое сборище подростков в возрасте до 18 лет, которые довольно шумно себя ведут на территории ТРЦ. Они заходят в помещения, и еще там есть «зеленый островок», вокруг которого они все и концентрируются. Явных нарушений общественного порядка замечено не было, но вот это огромное сборище слоняющейся молодежи, ничем не занятой, оно, конечно, вызывало вопросы. Что они тут делают? С какой целью они здесь собираются? Наблюдали за ними: встречаются, громко хохочут, ведут себя довольно активно. А многие из них сотрудников ПДН знают в лицо, несмотря на то, что мы были в гражданской форме одежды, многие узнавали и здоровались. Был даже случай, когда там мы увидели подростка из Дзержинского района, который был в розыске, сообщили в ПДН Нижнего Тагила.

С чем связано такое поведение: Редакция TagilCity.ru разбиралась, с чем связано это явление и что может управлять поведением школьников в подобных случаях.

Педагоги и психологи считают, что причина такого поведения – недостаток внимания и желание подростков проявить себя. Порой безнаказанность может перейти в подростковую жестокость.

Это подростковый возраст, подростковое самовыражение, им нужно чем-то заняться, им нужно каким-то образом себя проявить. Селфи, пранк и троллинг стали просто модными. Почему это происходит? Детям нужно внимание. Им его не хватает. Всегда в такие группы собирались те, кому не хватает внимания. Раньше они сидели во дворах, играли на гитаре, орали песни и ждали, когда их кто-нибудь зацепит и начнет возмущаться: «Что вы нам тут жить мешаете». Потом какие-то другие вещи придумывали. А сейчас самое популярное – выложить в интернет что-нибудь. Все меняется со временем, но причина такого поведения остается неизменной – привлечь внимание, побравировать перед друзьями. Чем-то они хотят выделиться, но не могут выделиться умом или, например, своими спортивными результатами. И в силу подросткового возраста им нужно некое признание. А какое признание они могут получить вот в этой своей группе? Кто круче и жестче заварит потасовку и наснимает видео. Они понимают, что наказать их за это довольно сложно, и это придает им еще большей наглости, поделилась мнением педагог-психолог из Нижнего Тагила.

Педагоги, специалисты отдела ПДН, руководство торговых центров считают, что все возможные способы борьбы с явлением существуют и с подростками нужно работать.

Дети, привлекающие к себе внимание с помощью вызывающего поведения, прежде всего нуждаются во внимании в семье, рассказал педагог-психолог.

О том, что дети пытаются привлечь к себе внимание нужно объяснять взрослым, родителям. Потому что дети-то хотят, чтобы их заметили. Им заняться нечем, их нужно чем-то занять. В Европе это явление прошло уже лет 10 назад. На пранкеров просто перестали обращать внимание, и это исчезло. При этом вечно занятые родители лишают своих детей внимания и поддержки, и в подростковом периоде они начинают искать свои способы самовыражения. Ну, а тут уж кто на что горазд, пояснила педагог-психолог.

Меры по предупреждению: Администрация одного из торговых центров применила свои меры воздействия и ограничила трафик слоняющейся без дела молодежи на территории.

Мы немножко поменяли правила игры и ситуация у нас изменилась. Нет у нас сейчас тех подростков, которые приезжали и от нечего делать слонялись по торговому центру. Мы изменили правила перевозки пассажиров в коммерческом транспорте, который мы оплачиваем сами. То есть несовершеннолетние подростки имеют доступ в этот бесплатный автобус только в сопровождении совершеннолетних. Мы таких неадекватных посетителей визуально уже отображали и знали, кто и зачем сюда приезжает. Это были практически одни и те же. У нас очень много нормальной адекватной молодежи, которые приезжают сюда в кино, для общения на фудкорте. Но это как раз те люди, которые знают, зачем они едут, и у них нет задач кого-то троллить или как-то неаккуратно себя вести. Мы находимся удаленно от пешеходного трафика, и им было комфортно добираться до нас бесплатно. Когда такой сервис перестал для них существовать, у них и интерес пропал, рассказала управляющая ТРЦ «DEPO».

В отделе полиции по делам несовершеннолетних видят свой выход из сложившейся ситуации с подростками. В ПДН уверены, что разъяснительные беседы могут дать свои результаты.

Выход: разъяснение, разговор по-хорошему. Во время рейда в кафе «Бургер Кинг» в Александровском пассаже мы обращались к ведущей себя вызывающе молодежи с просьбой не шуметь и вести себя достойно, и подростки реагировали адекватно, затихали. Такие дети не заняты абсолютно, а это тоже вина родителей, потому что в свое время они не вовлекли ребенка в какую-то деятельность. Работа с родителями здесь в первую очередь необходима, пояснили в отделе ПДН.

Существуют определенные нормы поведения в общественных местах, а также административная ответственность за факты нарушения общественного порядка. Сотрудники охраны в торгово-развлекательных центрах имеют право задерживать подростков.

Охранники ТРЦ имеют право задержать подростка, который нарушает общественный порядок, ведет себя неадекватно. Задержать, отвести в отдельную комнату, вызвать органы полиции. Сотрудники приедут, заберут его в ОП и только там с ним будут проводить работу и вызовут родителей, а после передадут его только законным представителям. Основание для задержания – нарушение общественного порядка, рассказали в полиции.

В Нижнем Тагиле есть масса мест, куда можно пойти и занять себя более достойным времяпрепровождением, чем тусовки в торговых центрах.

Различные секции, занятия спортом, воркаут, квесты, волонтерство - в городе достаточно площадок для самореализации. Каждый день мы можем видеть примеры достойных тагильчан. В Нижнем Тагиле работает Центр молодежного инновационного творчества «Капитан», который был создан в городе благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов тагильчанина Сергея Партина (АНО «Центр развития молодежных инициатив «Успех и разум»), начала работу школа мультимедийной журналистики. Да и ролики можно снимать совсем другого качества - например, социальные.