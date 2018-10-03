Житель Тавды приговорен к 3 годам условного срока за хранение наркотиков

В июле 2018 года сотрудники МО МВД России «Тавдинский» получили информацию о том, что житель Тавды 1996 года рождения употребляет наркотические вещества, которые хранит при себе. За подсудимым было организовано скрытое наблюдение, в ходе которого подозрения подтвердились.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который в тот момент находился в состоянии наркотического опьянения. В присутствии понятых у нарушителя был изъят сверток с комкообразным веществом, которое оказалось наркотиком.

Мужчине было предъявлено обвинение в приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере без цели сбыта.