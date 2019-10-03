«БКС Брокер» запустил мобильное приложение «Легкие инвестиции»
«БКС Брокер» запустил мобильную платформу для начинающих инвесторов. Так, посредством «Легких инвестиций» пользователи получат всю необходимую информацию о биржевом рынке, включая терминологию, наберутся опыта торговли на бирже, а также научатся применять знания на практике.
NewsNN пишет, что в новом приложении интерфейс выполнен по типу «Монополии», что обеспечит выбор акций и облигаций в соответствие с интересом. Вместе с тем, подсказки о комиссии и уровне риска позволят провести анализ ситуации и достичь нужной суммы. В разделе «База знаний» на регулярной основе будут транслироваться Stories с полезной информацией по основам фондового рынка.
Начать инвестировать сможет любой желающий, который располагает стартовый капитал, составляющий одну тысячу рублей. «БКС Брокер» дает на рассмотрение непрофессиональным трейдерам перечень ценных бумаг по рыночным заявкам, за счет которых пользователи получат возможность совершать оперативные сделки по необходимым для них условиям.
В «Легких инвестициях» размещается персонализированная информация, а инвестиционные предложения подобраны под задачи пользователя: опираясь на конкретные доли ценных бумаг начинающего инвестора.
Директор Дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер» Николай Жмуренко указал, что приложение базируется на передовых разработках и направлено на то, чтобы клиенты могли отметить эффективность и скорость инвестирования. Жмуренко подчеркнул, что онлайн-приложение по максимуму обезопасит клиента от потерь и рисков, поэтому инструментарий и площадки ограничены — только самые ликвидные акции и облигации Московской и Санкт-Петербургской бирж. Таким образом, «Легкие инвестиции» представляет собой тренировочную площадку для финансовых операций в приложении «Мой Брокер», которые будут осуществляться в дальнейшем.