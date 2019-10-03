Депутата гордумы Екатеринбурга будут судить за взятку в шесть миллионов рублей
Дело депутата городской думы Екатеринбурга Олега Кагилева, который обвиняется в получении взятки в размере 6,6 млн рублей направлено в суд, пишет Ура.ру.
До возбуждения уголовного дела Кагилев занимал должность начальника Управления капитального строительства Свердловской области. Сумму в 6,6 млн рублей он должен был получить в результате «отката» от руководителя ООО «СтроймонтажУрал-2000» в качестве благодарности за содействие в получении госконтакта. Объектом договора стала реконструкция спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский в 2017 году.
Руководитель госучреждения договорился со своим знакомым, что тот выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой предложит принять участие в торгах с ценой контракта свыше 132 млн рублей и с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в размере 5% от суммы контракты, что составило 6,6 млн рублей. Руководитель строительной компании дал согласие принять участие в торгах на этих условиях,рассказали в областной прокуратуре.
Однако позже руководитель строительной компании передавать деньги отказался. После скандала со взяткой Кагилева понизили в должности до главного инженера УКС. В 2018 году он лишился и этой должности. Длившееся уголовное дело, которое вела ФСБ, не помешало Кагилеву избираться в гордуму Екатеринбурга — он набрал 41,25% голосов избирателей.