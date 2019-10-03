Депутата гордумы Екатеринбурга будут судить за взятку в шесть миллионов рублей

До возбуждения уголовного дела Кагилев занимал должность начальника Управления капитального строительства Свердловской области. Сумму в 6,6 млн рублей он должен был получить в результате «отката» от руководителя ООО «СтроймонтажУрал-2000» в качестве благодарности за содействие в получении госконтакта. Объектом договора стала реконструкция спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский в 2017 году.

Руководитель госучреждения договорился со своим знакомым, что тот выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой предложит принять участие в торгах с ценой контракта свыше 132 млн рублей и с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в размере 5% от суммы контракты, что составило 6,6 млн рублей. Руководитель строительной компании дал согласие принять участие в торгах на этих условиях,рассказали в областной прокуратуре.