Экс-глава МВД Первоуральска рассказал о требовании ФСБ дать показания на Куйвашева

Ранее Грехов возглавлял «отдел прослушки» регионального полицейского главка, однако был обвинен в получении взятки. В распоряжение редакции попали соответствующие документы, оказалась жалоба Грехова генпрокурору Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину на действия сотрудников ФСБ и СК. В ней сообщается, что последние якобы требовали от Грехова показания на нынешнего главу Свердловской области Евгения Куйвашева и экс-главу свердловской полиции Михаила Бородина.

Дело в отношении Грехова было расследовано и закрыто, при этом он утверждает, что несмотря на это, в 2018 году силовые ведомства пытались вновь вменить ему то же самое с целью получения показаний на главу региона. В 2018 году Грехов вновь был задержан.

Распопов А.А. потребовал, чтобы я дал показания на губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В., начальника ГУ МВД России по Свердловской области Бородина М. А. Он сказал мне: «Рассказывай, как таскал сводки ПТП Ройзмана губернатору вместе с Бородиным»,пишет Грехов.

Грехов продолжает работать в полиции, однако отстранен от руководящей должности. Журналистам издания он подтвердил, что подал жалобу на силовиков, но от более подробных пояснений отказался.