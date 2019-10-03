Экс-глава МВД Первоуральска рассказал о требовании ФСБ дать показания на Куйвашева
После того, как в УФСБ по Свердловской области назначили нового руководителя, Алексея Зиновьева, активизировались некоторые участники громких дел на Урале. В частности, речь идет об экс-главе полиции Первоуральска Олеге Грехове, сообщает Ура.ру.
Ранее Грехов возглавлял «отдел прослушки» регионального полицейского главка, однако был обвинен в получении взятки. В распоряжение редакции попали соответствующие документы, оказалась жалоба Грехова генпрокурору Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину на действия сотрудников ФСБ и СК. В ней сообщается, что последние якобы требовали от Грехова показания на нынешнего главу Свердловской области Евгения Куйвашева и экс-главу свердловской полиции Михаила Бородина.
Дело в отношении Грехова было расследовано и закрыто, при этом он утверждает, что несмотря на это, в 2018 году силовые ведомства пытались вновь вменить ему то же самое с целью получения показаний на главу региона. В 2018 году Грехов вновь был задержан.
Распопов А.А. потребовал, чтобы я дал показания на губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В., начальника ГУ МВД России по Свердловской области Бородина М. А. Он сказал мне: «Рассказывай, как таскал сводки ПТП Ройзмана губернатору вместе с Бородиным»,пишет Грехов.
Грехов продолжает работать в полиции, однако отстранен от руководящей должности. Журналистам издания он подтвердил, что подал жалобу на силовиков, но от более подробных пояснений отказался.
Юристы касательно данной ситуации поясняют, что Грехов, возможно, хочет воспользоваться сменой руководства ФСБ и привлечь внимание к своему делу, добившись его пересмотра.