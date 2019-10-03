Глава Росприроднадзора обяжет предприятия сократить выбросы в течение пяти лет

Радионова акцентировала внимание на том, что в России уже создается система онлайн-мониторинга региональной экообстановки, которая заработает в 2020 году. Необходимость механизма связана с неэффективностью рейдовых проверок. Соответственно, в ведомстве рассчитывают разработать удаленный надзор для сбора показателей с автоматизированных датчиков и установления виновного в экологических нарушениях.

Interfax.ru пишет, что на данный момент Росприроднадзор активно проводит проверки работы нефтяных компаний в Арктике и на шельфе России. Радионова подчеркнула экологическую хрупкость арктической зоны, где будет достаточно сложно устранить последствия серьезных происшествий. Соответственно, эта зона находится на особом контроле. Росприроднадзор также детализирует условия пользования недрами, отслеживает их выполнение и делает эту сферу более прозрачной.

Ведомственная глава непрерывно работает над способами улучшения качества российской продукции: она предложила ввести знак качества, подтверждающий соответствие продукта экологическим стандартам. Со слов Радионовой, прошедшему проверку предприятию будет выдаваться так называемый «сертификат доверия». Однако, в случае жалоб на продукцию этой компании, то будет проведена еще одна проверка, а затем, отзыв сертификата.

Ранее ведомство обнаружило проблемы в отдельных регионах, и начало разработку решений для данных проблем. В 2018 году Росприроднадзор заключил оказавшиеся в последствии неэффективными соглашения со стивидорными В результате ведомство приняло решение ужесточить проверку портов на Дальнем Востоке. В случае если компании, которые переваливают уголь в морских или речных портах, продолжат осуществлять не соответствующую закону деятельность, проблема будет решаться в судебном порядке.