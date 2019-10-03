Храмовая агитация и мусоросортировочный завод. О чем писали уральские СМИ 3 октября

Одной из самых обсуждаемых новостей в регионе стала публикация о сообщении экс-главы полиции Первоуральска Олега Грехова, что УФСБ и СК региона под угрозами уголовных дел вынуждали его дать показания на высокопоставленных лиц области. В частности, на главу региона Евгения Куйвашева. Якобы Грехов еще во времена работы в «прослушке» «наслушал» нечто такое, что стало интересно силовикам. Но эксперты в области права полагают, что все это связано с назначением нового главы УФСБ Алексея Зиновьева. Таким способом Грехов, по их мнению, хочет вернуть свои позиции, утраченные после уголовного преследования.

Экс-глава МВД Первоуральска рассказал о требовании ФСБ дать показания на Куйвашева

Еще одной топовой новостью региона стала агитация за определенную площадку в Екатеринбурге, на которой должен появиться Храм святой Екатерины. Так, в СМИ попала информация, что некто размещает листовки с агитацией за площадку у бывшего приборостроительного завода. Пишут, что, если там не построить храм, появится очередная новостройка или «офисник». Учитывая, что площадка завода частично принадлежит УГМК, которая и финансирует строительство храма, то на некоторые мысли это, конечно, наводит. Но вслух пока их никто не выразил.

Жителей Екатеринбурга пугают многоэтажкой на месте храма

А еще свердловчане хотят легких денег. Сразу несколько новостей на эту тему вышли в региональных СМИ. Так, директор ООО «НПП Русэкомед» решил купить краденые лекарства от онкологии. Заработал на них семь миллионов рублей, продав по госконтрактам медучреждениям. И сел в колонию на два года. А бывший врач-травматолог решил подзаработать на торговле наркотиками, во всяком случае, так установило следствие. Обвинительное заключение утверждено, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Тоже сядет?

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном обороте препаратов от онкологии

В Нижнем Тагиле сегодня разыгрались настоящие страсти по ТБО. В городе назначили общественные слушания по расширению площадки полигона Рогожино. На слушания пришли, по официальным данным, 172 человека. Места всем в тесном кабинете не хватило и слушания перенесли в зал заседаний.

В итоге горожане сорвали мероприятие. Судя по реакции самых активных слушателей, они не поняли, что речь идёт о распределении зон на уже утверждённом участке под работу мусоросортировочного комплекса: они постоянно перебивали докладчиков, отвлекали, выкрикивали неуместные замечания, в итоге одна из присутствующих, пожилая женщина, выбежала к трибуне, и заседание пришлось прервать до окончания выступлений официальных спикеров. Голосование все-таки состоялось. Большинство присутствующих проголосовали против изменения категории земель.

Тагильчане сорвали слушания о строительстве завода на свалке в Рогожино

Вчера стало известно о смерти тагильского художника Владимира Истомина. Сегодня сообщили, когда состоится панихида. Церемония прощания пройдет 4 октября в 13.00 в похоронном доме «Обряд» на улице Краснознамённой, 36.

Последняя выставка художника под названием «Я вижу Чукотку» прошла в тагильском Музее ИЗО в сентябре.