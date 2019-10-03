Медики из центра катастроф Свердловской области стали лучшими в России
Сегодня, 20:13ОбществоФото: территориальный центр медицины катастроф
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Врачи из свердловского центра катастроф выиграли конкурс «Лучший из лучших территориальных центров медицины катастроф Минздрава в 2019 году» и получили кубок «Пирогова», пишет Е1.
Конкурс проводился среди тех центров, которые уже становились лучшими, рассказала заместитель главного врача центра Людмила Рогожина. Для участия в соревнованиях центрам катастроф необходимо было предоставить информацию за последние пять лет работы: по новым технологиям, учебной работе, а также фотографии и документы.
Результаты конкурса огласили 27 сентября на конференции в Петропавловске-Камчатском. Победители получили кубок «Пирогов» (в честь русского хирурга Николая Пирогова).
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