Медики из центра катастроф Свердловской области стали лучшими в России

Конкурс проводился среди тех центров, которые уже становились лучшими, рассказала заместитель главного врача центра Людмила Рогожина. Для участия в соревнованиях центрам катастроф необходимо было предоставить информацию за последние пять лет работы: по новым технологиям, учебной работе, а также фотографии и документы.