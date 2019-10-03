Наплыв тагильчан вынудил чиновников перенести слушание по экологии в зал заседания
Сегодня, 15:06ОбществоФото: TagilCity.ru
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Слушания по вопросу расширения полигона для размещения ТБО в Нижнем Тагиле были перенесены из кабинета администрации Ленинского района в зал заседания, сообщает корреспондент TagilCity.ru.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Слушания по вопросу экологии начались в 14.00 в кабинете в администрации Ленинского района, однако на мероприятие пришло довольно много горожан и кабинет не смог вместить всех присутствующих. По данным председателя заседания, на мероприятие пришли 172 тагильчанина.
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В связи с этим общественникам, журналистам и горожанам, пожелавшим высказаться касательно расширения Рогожинского полигона, было предложено переместиться в зал заседания, где спикеры продолжили выступление.
Напомним, днем ранее мэрия сообщила, что через две недели также будет готов проект мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Завод по сортировке ТБО должен появиться рядом с Кушвинским полигоном.
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