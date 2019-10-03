Наплыв тагильчан вынудил чиновников перенести слушание по экологии в зал заседания

Слушания по вопросу экологии начались в 14.00 в кабинете в администрации Ленинского района, однако на мероприятие пришло довольно много горожан и кабинет не смог вместить всех присутствующих. По данным председателя заседания, на мероприятие пришли 172 тагильчанина.

В связи с этим общественникам, журналистам и горожанам, пожелавшим высказаться касательно расширения Рогожинского полигона, было предложено переместиться в зал заседания, где спикеры продолжили выступление.