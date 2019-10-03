Сотрудники НТГСПИ получили поздравления от Владислава Пинаева в честь юбилея ВУЗа

Праздничное мероприятие состоялось в Городском дворце детского и юношеского творчества. Приветственную речь произнес Евгений Дорожкин, ректор Российского государственного профессионально-педагогического университета, филиалом которого и является НТГСПИ. Он поздравил сотрудников с праздником и провел церемонию награждения лучших.

Владислав Пинаев выразил благодарность сотрудникам ВУЗа за их большой вклад не только в развитие образования, но и города в целом. Двое преподавателей — Елена Южанинова и Ирина Баженов получили от мэра почетные грамоты, а также благодарственными письмами были награждены больше 20 сотрудников.