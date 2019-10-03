Сотрудники НТГСПИ получили поздравления от Владислава Пинаева в честь юбилея ВУЗа
Сегодня, 20:42ОбществоФото: ntagil.org
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня посетил торжественное мероприятие, посвященное 80-летию НТГСПИ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Праздничное мероприятие состоялось в Городском дворце детского и юношеского творчества. Приветственную речь произнес Евгений Дорожкин, ректор Российского государственного профессионально-педагогического университета, филиалом которого и является НТГСПИ. Он поздравил сотрудников с праздником и провел церемонию награждения лучших.
После него с поздравлением сотрудников выступила Лилия Егорова, директор НТГСПИ.
Владислав Пинаев выразил благодарность сотрудникам ВУЗа за их большой вклад не только в развитие образования, но и города в целом. Двое преподавателей — Елена Южанинова и Ирина Баженов получили от мэра почетные грамоты, а также благодарственными письмами были награждены больше 20 сотрудников.
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