Суд по возращению земли над станцией метро в Екатеринбурге отложен на месяц

Сегодня, 3 октября, на очередном судебном заседании юрист департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Евгения Рожок подала апелляционную жалобу. По её словам, этот документ — личная инициатива главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

Мэрия города требует признать договор купли-продажи земли недействительным, так как он продан за 15% от кадастровой стоимости. На этом участке, на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, планируется строительство новой станции метро «Бажовской».