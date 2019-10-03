Суд по возращению земли над станцией метро в Екатеринбурге отложен на месяц
Сегодня, 17:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге на месяц отложено заседание Арбитражного суда по возвращению земли, которая предназначалась под станцию метро «Бажовская», сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня, 3 октября, на очередном судебном заседании юрист департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Евгения Рожок подала апелляционную жалобу. По её словам, этот документ — личная инициатива главы Екатеринбурга Александра Высокинского.
Мэрия города требует признать договор купли-продажи земли недействительным, так как он продан за 15% от кадастровой стоимости. На этом участке, на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, планируется строительство новой станции метро «Бажовской».
Представители ответчика — компании «Промавтосервис» — попытались оспорить жалобу, но на сторону администрации города встал прокурор. В связи с рассмотрением апелляции, слушание отложено на месяц.
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