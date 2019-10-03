Церемония прощания с тагильским художником Владимиром Истоминым пройдёт 4 октября
Сегодня, 16:23ОбществоФото: Нижнетагильское отделение Союза художников РФ
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4 октября в 13.00 в похоронном доме «Обряд» на улице Краснознамённой, 36 пройдёт церемония прощания с известным художником из Нижнего Тагила Владимиром Истоминым.
Сюжеты: Нижний Тагил
Живописец скончался 2 октября на 81-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Владимир Истомин был заслуженным художником РСФСР, а также почётным гражданином Чукотки. Почти треть жизни он прожил на Севере, и посвятил своё творчество тем суровым местам.
Последняя выставка художника под названием «Я вижу Чукотку» прошла в Нижнетагильском музее изобразительных искусств в сентябре.
Умер тагильский художник Владимир Истомин
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