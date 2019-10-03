В Екатеринбурге семья ребенка с редким заболеванием стала жертвой аферы чиновников

У Ани с восьми месяцев диагностировали генетическое заболевание — синдром Ретта. Родители смогли собрать деньги побывать с ребенком на лечении за границей. Теперь они проходят реабилитацию, для этого был приобретен специальный тренажер стоимостью 5,8 тысячи рублей. За него родителям положена компенсация. Однако, когда они обратились в Фонд социального страхования, оказалось, что компенсацию они уже получили.