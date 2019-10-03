В Екатеринбурге семья ребенка с редким заболеванием стала жертвой аферы чиновников
Сегодня, 10:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Родители трёхлетней девочки из Екатеринбурга, у которой диагностировано редкое генетическое заболевание, сообщают, что стали жертвами аферы чиновников, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
У Ани с восьми месяцев диагностировали генетическое заболевание — синдром Ретта. Родители смогли собрать деньги побывать с ребенком на лечении за границей. Теперь они проходят реабилитацию, для этого был приобретен специальный тренажер стоимостью 5,8 тысячи рублей. За него родителям положена компенсация. Однако, когда они обратились в Фонд социального страхования, оказалось, что компенсацию они уже получили.
В дело вмешалась прокуратура и было установлено, что на документах, подтверждающих получение компенсации, стоит подпись якобы мамы ребенка. На самом деле женщина денег не получала, а экспертиза показала, что подпись является поддельной. В настоящий момент материалы направлены в полицию для возбуждения уголовного дела.
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