В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном обороте препаратов от онкологии

Установлено, что Захаров, являясь главой ООО «НПП Русэкомед», приобрел у неустановленного лица онкопрепарат, похищенный из аптеки в Санкт-Петербурге, при этом зная, что лекарство получено преступным путем. Общая цена препарата составила 7,8 миллиона рублей. Медикамент «Ретуксимаб» предназначен для лечения онкологи, в частности рака крови.

Лекарство мужчина привез в Екатеринбург, где хранил его в квартире, с нарушением температурного режима. Коме того, препарат требует соблюдения особых условий его транспортировки. Затем Захаров дал распоряжение своим сотрудникам, работающим в организации без официального трудоустройства, переупаковать лекарства и указать неверный срок годности. Потом мужчина распорядился подделать документы, подтверждающие подлинность лекарства, а затем реализовал его на аукционах.

Победу на торгах он гарантировал существенно снижая стоимость препарата. Таким образом ему удалось выручить более семи миллионов рублей бюджетных средств.