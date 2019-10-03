В Нижнем Тагиле открыта памятная доска адвокату Виталию Чубарову

Памятная доска установлена на доме, где жил юрист по адресу: улица Карла Маркса, 66. Надпись на ней гласит: «В этом доме жил Чубаров Виталий Степанович, один из основоположников Уральской адвокатуры. Заслуженный юрист Российской Федерации. Почетный адвокат России. 1929-2019».

Чубаров проработал в юридической системе более 50 лет. Он был помощником прокурора, главой Дзержинского суда, давал юридические консультации. С предложением открыть памятную доску выступила Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Свердловской области». Инициативу поддержал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который также присутствовал на открытии.