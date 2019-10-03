В Нижнем Тагиле выявлены 120 нарушений миграционного законодательства
Операция «Нелегальный мигрант» прошла в Нижнем Тагиле, в ходе нее выявлено 120 нарушений миграционного законодательства, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции подполковник полиции Екатерина Рыжкова подчеркнула, что среди 120 административных правонарушений, 49 из них связаны с нарушением режима пребывания на территории России, 71 нарушение — с правилами привлечения иностранцев к работе.
По результатам мероприятия девять иностранных граждан выдворены за пределы страны. Помимо этого, возбуждены четыре уголовных дела по фактам фиктивной регистрации.
В ходе операции правоохранители проверили 240 объектов и более 460 мигрантов.
Напомним, накануне в поселке Первомайский в пригороде Нижнего Тагила силовиками был накрыт цех по производству салатов для нескольких торговых сетей в регионе. На мете выявлены нарушения норм СанПиН, а также миграционного законодательства.