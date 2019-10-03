В Нижнем Тагиле выявлены 120 нарушений миграционного законодательства

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции подполковник полиции Екатерина Рыжкова подчеркнула, что среди 120 административных правонарушений, 49 из них связаны с нарушением режима пребывания на территории России, 71 нарушение — с правилами привлечения иностранцев к работе.

По результатам мероприятия девять иностранных граждан выдворены за пределы страны. Помимо этого, возбуждены четыре уголовных дела по фактам фиктивной регистрации.

В ходе операции правоохранители проверили 240 объектов и более 460 мигрантов.