Замглавы «Аэрофлота» отправлен в СИЗО

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Заместитель главы «Аэрофлота» Владимир Александров отправлен в СИЗО до 30 ноября, сообщают «Новые Известия».
Александров обвиняется в хищении 250 миллионов рублей. Вместе с ним по уголовному делу проходят трое юристов. Один из них ранее работал в «Аэрофлоте». По версии следствия, Александров привлекал к работе сторонних адвокатов, однако фактически работу выполняли штатные сотрудники. Ставка для приглашенных юристов составляла 350 евро в час.
В суде Александров завилял, что у него на содержании трое детей, один ребенок — малолетний. Также он отметил, что у него забрали загранпаспорт. Однако суд все равно постановил отправить обвиняемого в СИЗО. Под арест также были помещены его подельники.
До «Аэрофлота» Александров работал в прокуратуре и СК.
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