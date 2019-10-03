Замглавы «Аэрофлота» отправлен в СИЗО

Александров обвиняется в хищении 250 миллионов рублей. Вместе с ним по уголовному делу проходят трое юристов. Один из них ранее работал в «Аэрофлоте». По версии следствия, Александров привлекал к работе сторонних адвокатов, однако фактически работу выполняли штатные сотрудники. Ставка для приглашенных юристов составляла 350 евро в час.

В суде Александров завилял, что у него на содержании трое детей, один ребенок — малолетний. Также он отметил, что у него забрали загранпаспорт. Однако суд все равно постановил отправить обвиняемого в СИЗО. Под арест также были помещены его подельники.