Жителей Екатеринбурга пугают многоэтажкой на месте храма

В частности, речь идет о том, что неизвестные пытаются склонить горожан голосовать за участок на месте бывшего приборостроительного завода, описывая его преимущества перед участком за Макаровским мостом. Листовка, которую сочли агитационной, появилась на портале Екатеринбургской детской театральной школы.

В числе преимуществ называют отсутствие финансовой нагрузки на бюджет, отсутствие необходимости вырубки деревьев (там нет зеленых насаждений). При строительстве храма за Макаровским мостом, по сообщению агитаторов, колокольный звон будет мешать жителем новостроек, которые собираются якобы возвести поблизости. Кроме того, говорится о необходимости финансирования из городского бюджета.

Также жителей Екатеринбурга пугают возведением жилого дома на территории приборостроительного завода.