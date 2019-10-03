Жители Башкирии пожаловались на «адскую медицину». Главврач Нагаев бездействует

Напряженной называют ситуацию с башкирской РКБ местные жители. Очередь на прием отнимает по два часа даже у платных пациентов, медперсонал грубит, объясняя свое недовольство мизерными зарплатами, в палатах негде яблоку упасть: беременных размещают в коридорах на диванах и кушетках. Квалификация врачей, по мнению больных, крайне низкая.

«Пару раз я падала в обморок прямо в коридоре, никто не обратил внимания и не помог. Просто одна из женщин с большим животом сползла по стеночке на пол. Потом привели врача, все закончилось хорошо. Но впечатления ужасные, это какая-то медицина из ада», — жалуется беременная пациентка РКБ.

Многие знакомые с ситуацией люди считают, что причина нынешнего упадка больницы связана с фигурой главврача Рината Нагаева. Точнее, не с ним самим, а теми политическими амбициями, которые движут Нагаевым. В больнице он не бывает, хотя она находится под его руководством уже 12 лет.

Сотрудники рассказывают, что за это время РКБ практически не обновила парк высокотехнологичного оборудования. Почти вся материальная база больницы досталась от предшественников Нагаева. Хотя республиканская больница имеет уровень передового стационара, но у нее отсутствует соответствующий сертификат системы менеджмента. Этот документ повысил бы качество услуг и улучшил взаимодействие структурных подразделений.

База лекарств также находится в истощенном состоянии. Но если обратиться к отчетам республиканского министерства здравоохранения, выяснится, что финансирование на закупку медикаментов и расходных материалов осуществляется вовремя. А работники тем временем жалуются даже на недостаток компьютеров.

Больница не подключена к централизованной системе здравоохранения Башкирии, так как у нее нет собственной информационной системы. А это значит, что РКБ существует автономно, вне профессионального пространства региона.

Очевидно, решить все эти проблемы главе РКБ мешает его высокая загруженность на политическом поприще. Единственный отдел, с которым Нагаев тесно взаимодействует в больнице, это планово-экономический. Как сообщил источник издания mkset.ru, главврач решает свои финансовые дела через РКБ.