Астрологи рассказали какие знаки зодиака научатся новому 4 октября

Одним знакам зодиака удастся научиться чему-то новому 4 октября, другим следует заняться водными видами спорта.

Овен Вам предстоит много работы. В первой половине дня на вас могут возложить дополнительные обязанности. Постарайтесь ответственно отнестись к задачам, если справитесь, вам могут предложить новую должность. Следует быть осторожнее с острыми предметами. В этот день высока вероятность порезов. В отношениях овнов может ожидать неожиданный эмоциональный спад. Судьба союза будет зависеть от твердости ваших намерений. Телец Тельцов ожидает масса неприятностей. Утром могут возникнуть конфликты с коллегами из-за мелочей. Во второй половине дня обстоятельства могут помешать вам выполнить свои обязательства или обещания. Постарайтесь проявить находчивость, чтобы выйти из положения. Стоит хорошо отдохнуть. Подойдут командные виды спорта или физические упражнения. Вечер лучше провести в хорошей компании. Близнецы Близнецов ожидает плодотворный день. Беритесь за самые сложные проекты и работу, которую постоянно откладывали на потом. Стоит направить усилия на укрепление рабочих связей. В деловых переговорах доверьтесь своей интуиции. Можете порадовать себя незапланированными мелкими покупками или посетить парикмахерскую. Тяжелого физического труда лучше избежать. Со второй половинкой попробуйте организовать необычный романтический вечер. Рак Непростой день для представителей знака. Утром ожидается пик вашей активности, постарайтесь побольше успеть в этот период. Трудности будут преследовать вас после обеда. Следует отложить решение важных вопросов на другой день. Вас может начать беспокоить неожиданная головная боль. Постарайтесь не нагружать организм и воздержитесь от физической активности. Вечер лучше провести без шумных компаний. Лев День будет неплохим, но возникнут небольшие сложности. Вас могут попросить об одолжении коллеги. Постарайтесь не возлагать на себя лишнюю ответственность, иначе можете не успеть справиться со своей работой. После обеда возможны неожиданные поездки или деловые встречи. Напряженность дня негативно скажется на вашем физическом состоянии. Могут обостриться старые болезни. Рекомендуется записаться к профильным специалистам. Вечер лучше провести отдыхая за спокойным хобби, или заняться делами по дому. Дева Вас могут поджидать приятные сюрпризы. Неожиданно начнут проявлять симпатию коллеги или старые знакомые. Благоприятный день для деловых встреч или переговоров. Не исключено, что получится удачно закрыть крупную сделку. Можете поработать над изменением облика. Посетите парикмахерскую или пройдитесь по магазинам для обновления гардероба. Ваша вторая половинка оценит вашу обаятельность. Вам могут преподнести неожиданный подарок. Весы Неблагоприятный день для представителей знака. Крупных неприятностей ждать не стоит, но мелких недоразумений будет много. Рекомендуется воздержаться от тесного общения с коллегами и деловых переговоров. Занимайтесь текущей несложной работой. Будьте внимательны, в этот день вероятны ушибы, которые будут долго заживать. Воздержитесь от занятий, требующих постоянной напряженности и внимательности. Вечер лучше посвятить спокойным занятиям. Скорпион В этот день у вас получится быть на высоте. Вы достигните того уровня, который сами пожелаете. Получится завоевать высокий авторитет в глазах коллег. Следует обратить внимание на нестандартные решения. В этот день ваша интуиция подскажет вам выход из самых сложных ситуаций. Можно заняться физическими нагрузками или посетить тренажерный зал. Стрелец Стрельцам предстоит интересный день. Не всё получится как вы хотели, но все события принесут вам необходимый опыт. Получится обучится новым навыкам, которые пригодятся вам в будущем. Хорошее время, чтобы задуматься о планировании своего отпуска. Если вы намеревались провести его совместно с вашей второй половинкой, то следует поинтересоваться её мнением в этом вопросе. Козерог Нейтральный день, без выраженных позитивных или негативных окрасок. Если получится не идти на конфликт и поменьше спорить, то ко второй половине дня вы привыкните к спокойному ритму. Можно запланировать на вечер наведение порядка в своем жилище. В отношениях со второй половинкой не следует требовать немедленной реакции на ваши действия. Вечер лучше провести в одиночестве. Водолей Представителей знака ожидает не самый хороший день. Возможны ошибки в рабочих вопросах из-за невнимательности. Избегайте задач, накладывающих материальную ответственность. Крупные сделки перенесите на другой день. Не планируйте покупки. День лучше посвятить физическому труду или упражнениям. Можно посетить фитнес-зал или заняться водными видами спорта, например, плаванием. Рыбы У рыб могут появится новые перспективы. Особенно удачно могут сложиться обстоятельства в карьере. У вас получится найти ответ там, где не справились ваши коллеги. Начальство оценит это и может предложить новую должность. Постарайтесь не принимать поспешных решений и всё обдумайте. Можете запланировать диету или полностью пересмотреть свой рацион питания. Вечер лучше провести с вашей второй половинкой. Организуйте романтический ужин с вашим партнером.

