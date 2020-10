ФФОМС может взять под контроль всю систему страховых платежей в России

В Госдуме сразу во втором чтении рассмотрят законопроект об изменении системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Он отменяет нынешнюю страховую систему и делает Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) одновременно плательщиком и контролером платежей.

Это угрожает здоровью российских пациентов и может привести к росту взяточничества в сфере здравоохранения, отмечают эксперты. Как пишет newsnn.ru, авторы законопроекта хотят изменить контролирующий орган для больниц и поликлиник федерального подчинения. Сейчас деньги на оказание высокотехнологичной медицинской помощи выделяют страховщики, однако в случае принятия закона финансовый контроль полностью перейдет в руки ФФОМС. Если это произойдет, то нормативы расходов страховых компаний сократят в два раза, а все излишки обяжут отправлять в фонд. По мнению экспертов, изменение закона об ОМС приведет к печальной для пациентов ситуации: страховщики начнут зависеть от региональных чиновников, контролирующих бюджет, а значит, будут вынуждены идти с ними на компромисс. В таком случае на многие нарушения в работе с пациентами будут закрываться глаза, люди попросту не смогут себя защитить. Авторы канала “Кремлёвский мамковед” уверены, что новая система снизит качество контроля за нарушениями со стороны больниц и поликлиник, приведет к сокращению персонала и вынудит некоторые страховые компании закрыться. При этом очереди на плановые операции будут расти, а вместе с ними будет расти и коррупция. Авторы канала считают, что такая система выгодна лишь ФФОМС - они смогут забирать себе деньги и не обращать внимания на страховые компании при создании удобных для себя правил. Активным продвижением законопроекта занимается председатель ФФОМС Елена Чернякова. Она получила эту должность шесть месяцев назад, хотя никогда не работала со сферой здравоохранения. С первых дней Чернякова озаботилась сбором 13 миллиардов рублей, которые в прошлом году федеральный бюджет недополучил от регионов, для чего в фонде даже создали отдельный бюджет. Авторы “Кремлёвского мамковеда” предположили, что новым законопроектом она “пытается заткнуть финансовую дыру чужими деньгами”. До этого Чернякова курировала важный для Министерства финансов проект «Электронный бюджет», на который было потрачено более 15 миллиардов рублей. Примечательно, что он до сих пор не заработал. Сейчас председатель фонда поставила перед собой цель модернизировать информационную систему ФФОМС. Предполагалось, что на эти цели потратят около 200 миллионов рублей, однако за полгода ее работы траты взлетели до 405 миллионов рублей. “Попытка заменить реальный контроль за объемами и качеством медпомощи со стороны страховщиков цифровыми сервисами, переведя систему на ручное управление со стороны ФФОМС, не приведет ни к чему хорошему”, - пишут авторы канала. Они уверены, что в самом скором времени систему здравоохранения России ждут темные времена.

