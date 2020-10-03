ФФОМС может взять под контроль всю систему страховых платежей в России

Авторы канала “Кремлёвский мамковед” уверены, что новая система снизит качество контроля за нарушениями со стороны больниц и поликлиник, приведет к сокращению персонала и вынудит некоторые страховые компании закрыться. При этом очереди на плановые операции будут расти, а вместе с ними будет расти и коррупция. Авторы канала считают, что такая система выгодна лишь ФФОМС - они смогут забирать себе деньги и не обращать внимания на страховые компании при создании удобных для себя правил.