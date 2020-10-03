Пьяное ДТП и квартира с трупом. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, по решению суда встала в очередь на получение квартиры. Один из её детей инвалид с рождения. Мальчик не может ходить и перевозится в инвалидной коляске. Прождав два года, женщина получила однокомнатную квартиру, но через некоторое время она и дети начали болеть бронхитом. Причиной послужила черная плесень, образовавшаяся из-за того, что ремонт был сделан поверх непросушенных поверхностей квартиры после потопа. Данная плесень негативно влияет на дыхательные пути. Мать обратилась в прокуратуру, где в ходе проверки выяснили, что в квартире около месяца пролежал труп бывшего хозяина, после чего не проводилась специальная уборка. Правоохранители подали иск на поиск нового жилья для женщины.