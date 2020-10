Пьяное ДТП и квартира с трупом. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 3 октября.

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель «ВАЗ» влетел в Daewoo Nexia, в результате последнюю откинуло на «Шкоду». После столкновения «ВАЗ» снёс ограждение на обочине, влетел в толпу пешеходов и повредил «Газель», припаркованную на тротуаре. Водитель отечественного автомобиля находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП пострадали три пешехода, водители «Газели» и Daewoo Nexia. Все пострадавшие в состоянии различной степени тяжести доставлены в ЦГБ №2 и №4. Прокуратура взяла на контроль ход проводимой доследственной проверки по факту ДТП. В Нижнем Тагиле после массового ДТП организована доследственная проверка В Екатеринбурге мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, по решению суда встала в очередь на получение квартиры. Один из её детей инвалид с рождения. Мальчик не может ходить и перевозится в инвалидной коляске. Прождав два года, женщина получила однокомнатную квартиру, но через некоторое время она и дети начали болеть бронхитом. Причиной послужила черная плесень, образовавшаяся из-за того, что ремонт был сделан поверх непросушенных поверхностей квартиры после потопа. Данная плесень негативно влияет на дыхательные пути. Мать обратилась в прокуратуру, где в ходе проверки выяснили, что в квартире около месяца пролежал труп бывшего хозяина, после чего не проводилась специальная уборка. Правоохранители подали иск на поиск нового жилья для женщины. В Екатеринбурге матери ребенка-инвалида выделили квартиру после сгнившего там трупа За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле выявили 23 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев заболевания в городе достигло 1 907. По Свердловской области положительный результат теста на коронавирус обнаружен у 165 человек за период с 2 по 3 октября, а в общей сложности в регионе насчитывается 29 640 выявленных заражений COVID-19. Зафиксировано четыре летальных случая. За время пандемии в области скончались 611 человек. В Нижнем Тагиле число заболевших COVID-19 превысило 1,9 тысячи человек В Екатеринбург приехал Стивен Сигал. Голливудская звезда примет участие в фестивале по айкидо, он был приглашен потому, что имеет седьмой дан в этом виде единоборств. Актер лично вручит лучшим участникам дипломы и специальные призы. Ожидается прибытие команд из Франции, Финляндии, Норвегии и Италии. Российские спортсмены также примут участие в мероприятии. Звезда боевиков Стивен Сигал приехал в Екатеринбург

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter