Рост популяции и недоступная вакцина. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

В России начинается массовая вакцинация от коронавируса. Среди привившихся — политики, депутаты, бизнесмены и участники тестовых групп. Первоочередно, по заявлению Минздрава, прививать будут медиков и работников социальных сфер. Однако в Нижнем Тагиле вакцины пока нет и неизвестно, когда появится. Пока не созданы условия по транспортировке и хранению препарата. В Нижнем Тагиле пока не ждут поступления вакцины от коронавируса В Свердловской области с начала года в ФАС поступила 151 жалоба на госзакупки Минздрава и региональных медучреждений. Чаще всего на нарушение антимонопольного законодательства жалуются небольшие фирмы. Среди наиболее распространенных причин — контракты с более крупными поставщиками или закупки, прописанные якобы под конкретного поставщика. Болезнь госзакупок. Кто и почему жалуется в ФАС на контракты свердловского Минздрава В Свердловской области дополнительно разрешили отстрел 26 медведей. Причиной послужил рост популяции «косолапых». Медведи начали выходить в город. Виноваты в этом, в первую очередь, люди, подкармливающие животных. Еще одной из причин является нарушение экологии. Что опять же связано с деятельностью человека. TagilCity.ru разбиралось, есть ли более гуманные способы контролировать популяцию обитателей леса. Много медведей. Почему в Свердловской области началось нашествие лесных животных Проблема кислотных рек Левихинского рудника под Нижним Тагилом вышла на федеральный уровень. Сюжет об экологической катастрофе показали по Первому каналу. Напомним, ядовитые воды рудника уже несколько лет вытекают на поверхность и убивают все живое вокруг. Местные жители бьют тревогу с 2016 года, однако экологические ведомства и министерства до сих пор не предложили какого-либо решения. Проблема с кислотным Левихинским рудником вышла на федеральный уровень Еще одним поводом для попадания в федеральную повестку для Нижнего Тагила стало ДТП, произошедшее утром 3 октября. На перекрестке у кинотеатра «Красногвардеец», по предварительным данным пьяный автомобилист, попал в аварию с участием еще двух авто, а затем вылетел на тротуар и сбил четверых человек. По данному факту проводится доследственная проверка, дело на контроль взяла прокуратура. В Нижнем Тагиле после массового ДТП организована доследственная проверка

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter