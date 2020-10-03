Рост популяции и недоступная вакцина. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Проблема кислотных рек Левихинского рудника под Нижним Тагилом вышла на федеральный уровень. Сюжет об экологической катастрофе показали по Первому каналу. Напомним, ядовитые воды рудника уже несколько лет вытекают на поверхность и убивают все живое вокруг. Местные жители бьют тревогу с 2016 года, однако экологические ведомства и министерства до сих пор не предложили какого-либо решения.