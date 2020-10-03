Тлеющая свалка под Екатеринбургом попала на видео

Тлеющая свалка под Екатеринбургом попала на видео

Сегодня, 10:53ОбществоPhoto: скриншот видео YouTube-канала "Истории из России"
Екатеринбургский фотограф Павел Куноф запечатлел одну из причин смога в Екатеринбурге, сообщает Е1.

Несколько дней жители столицы Урала жаловались на запах гари и смог в городе. Из-за погоды вредные вещества не рассеивались в атмосфере, предельно допустимая концентрация диоксида азота в воздухе была в 1,4 раза выше нормы.

Куноф заметил в нескольких километрах к югу от Сысерти у Челябинского тракта одну из причин смога. Там произошло возгорание на полигоне ТБО, а клубы дыма ветром уносило в сторону Екатеринбурга.

Фотограф удивлен тем, что проезжающие мимо люди раньше не сообщили о причинах проблемы.

Video:YouTube-канал "Истории из России"

Напомним, в Екатеринбурге прокуратурой начата проверка после сообщений СМИ о загрязнении воздуха. Горожане из разных районов жаловались на сладковатый запах и едкий дым.

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