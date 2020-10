Тлеющая свалка под Екатеринбургом попала на видео

Екатеринбургский фотограф Павел Куноф запечатлел одну из причин смога в Екатеринбурге, сообщает Е1.

Несколько дней жители столицы Урала жаловались на запах гари и смог в городе. Из-за погоды вредные вещества не рассеивались в атмосфере, предельно допустимая концентрация диоксида азота в воздухе была в 1,4 раза выше нормы. Куноф заметил в нескольких километрах к югу от Сысерти у Челябинского тракта одну из причин смога. Там произошло возгорание на полигоне ТБО, а клубы дыма ветром уносило в сторону Екатеринбурга. Фотограф удивлен тем, что проезжающие мимо люди раньше не сообщили о причинах проблемы. Video: YouTube-канал "Истории из России" Напомним, в Екатеринбурге прокуратурой начата проверка после сообщений СМИ о загрязнении воздуха. Горожане из разных районов жаловались на сладковатый запах и едкий дым. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении воздуха

Related news: В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении воздуха

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter