В Екатеринбурге матери ребенка-инвалида выделили квартиру после сгнившего там трупа

Как рассказывает потерпевшая, в очереди она стояла около двух лет. Администрация предлагала квартиры, которые находились в плохом состоянии, без удобств. В итоге она выбрала подходящий вариант: квартира на первом этаже с балконом. Однако, после того как семья заехала в новое жилье, дети и мать стали болеть бронхитами.