В Екатеринбурге матери ребенка-инвалида выделили квартиру после сгнившего там трупа

В Екатеринбурге матери ребенка инвалида-колясочника дали квартиру, в которой нельзя жить, сообщает Е1.

Женщина растит одна двух сыновей. Один из них является инвалидом из-за родовой травмы. Мальчик лежачий, его возят в инвалидной коляске. Сейчас свердловчанка вынуждена снимать жилье, хотя два года назад администрация Железнодорожного района выделила ей однокомнатную квартиру. По ее словам, она несколько лет добивалась того, чтобы встать в очередь. Женщина обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка, там ей дали юриста, который помог ей выиграть суд. Как рассказывает потерпевшая, в очереди она стояла около двух лет. Администрация предлагала квартиры, которые находились в плохом состоянии, без удобств. В итоге она выбрала подходящий вариант: квартира на первом этаже с балконом. Однако, после того как семья заехала в новое жилье, дети и мать стали болеть бронхитами. Причину выяснили случайно. После отключения отопления в квартире стало пахнуть подвалом. Жильцы заглянули под линолеум, там были большие пятна черной плесени, которая поражает дыхательную систему и другие органы. Также плесень обнаружили под обоями. Оказалось, что перед заездом квартиру затопило. Управляющая компания наклеила обои и постелила линолеум не просушив помещение. Из-за этого под ними разрослась опасная плесень. Женщина обратилась в прокуратуру, которая подала иск о предоставлении нового жилья. В ходе проверки также выяснилось, что в квартире около месяца пролежал труп бывшего хозяина, после чего специальной дезинфекции не проводилось. Прокуратура иск выиграла. Администрацию обязали предоставить женщине новое жилье. Сейчас ей предложили новую квартиру, но, по ее словам, вариант опять неподходящий. Напомним, 22 апреля в Нижнем Тагиле в квартире на Ленинградском проспекте был обнаружен труп мужчины, который пролежал там около года. В Нижнем Тагиле обнаружили труп, который около года пролежал в закрытой квартире

