В Нижнем Тагиле активисты собрали еще 23 мешка мусора на экосубботнике

В Нижнем Тагиле активисты собрали еще 23 мешка мусора на экосубботнике

Сегодня, 19:37ОбществоPhoto: Фото: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле прошло шестое мероприятие в рамках общественного проекта «Не словом, а делом». Участники убрали мусор на Муринских прудах. Регоператор «РИФЕЙ» выделил активистам мусорный контейнер. Об этом рассказал TagilCity.ru общественник Андрей Волегов.

На мероприятие пришли порядка 17 человек. В ходе уборки к нам присоединялись выгуливающие собак прохожие. Брали у нас перчатки, мешки и шли помогать. Отдыхающие выбрасывали мусор в наш контейнер. В итоге насобирали 23 огромных мешка. Литров на 300. У нас хорошие жители в городе. Просто им нужно показывать личный пример, рассказал Волегов.

Общественник выразил благодарность всем, кто принял участие в уборке, в том числе добровольцам Свердловского областного медколледжа.

Photo:Фото: Андрей Волегов

Напомним, вчера общественников из Нижнего Тагила поблагодарил региональный оператор «РИФЕЙ». Андрею Волегову и Дмитрию Есину торжественно вручили благодарственное письмо.

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