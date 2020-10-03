В Нижнем Тагиле активисты собрали еще 23 мешка мусора на экосубботнике

На мероприятие пришли порядка 17 человек. В ходе уборки к нам присоединялись выгуливающие собак прохожие. Брали у нас перчатки, мешки и шли помогать. Отдыхающие выбрасывали мусор в наш контейнер. В итоге насобирали 23 огромных мешка. Литров на 300. У нас хорошие жители в городе. Просто им нужно показывать личный пример, рассказал Волегов.