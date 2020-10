В Нижнем Тагиле активисты собрали еще 23 мешка мусора на экосубботнике

В Нижнем Тагиле прошло шестое мероприятие в рамках общественного проекта «Не словом, а делом». Участники убрали мусор на Муринских прудах. Регоператор «РИФЕЙ» выделил активистам мусорный контейнер. Об этом рассказал TagilCity.ru общественник Андрей Волегов.

На мероприятие пришли порядка 17 человек. В ходе уборки к нам присоединялись выгуливающие собак прохожие. Брали у нас перчатки, мешки и шли помогать. Отдыхающие выбрасывали мусор в наш контейнер. В итоге насобирали 23 огромных мешка. Литров на 300. У нас хорошие жители в городе. Просто им нужно показывать личный пример, рассказал Волегов. Общественник выразил благодарность всем, кто принял участие в уборке, в том числе добровольцам Свердловского областного медколледжа. Photo: Фото: Андрей Волегов Напомним, вчера общественников из Нижнего Тагила поблагодарил региональный оператор «РИФЕЙ». Андрею Волегову и Дмитрию Есину торжественно вручили благодарственное письмо. Тагильские общественники получили от регоператора благодарности за эко-субботники

