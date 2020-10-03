В Нижнем Тагиле после массового ДТП организована доследственная проверка

Водитель автомобиля «ВАЗ-1500» выехал на перекресток на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» и «Шкода Рапид». После этого «ВАЗ» снес ограждение тротуара и наехал на находящихся там пешеходов. Кроме того, «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «Газель», который был припаркован на тротуаре. Предварительно, водитель автомобиля «ВАЗ» находился за рулем в состоянии опьянения. Два пассажира, которые находились в автомобиле в момент ДТП, скрылись с места происшествия.