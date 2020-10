В Нижнем Тагиле после массового ДТП организована доследственная проверка

Тагилстроевкая прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, которое произошло сегодня на улице Победы, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло сегодня утром на перекрестке улиц Победы и Пархоменко. Водитель автомобиля «ВАЗ-1500» выехал на перекресток на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» и «Шкода Рапид». После этого «ВАЗ» снес ограждение тротуара и наехал на находящихся там пешеходов. Кроме того, «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «Газель», который был припаркован на тротуаре. Предварительно, водитель автомобиля «ВАЗ» находился за рулем в состоянии опьянения. Два пассажира, которые находились в автомобиле в момент ДТП, скрылись с места происшествия. По предварительной информации, в медучреждения были госпитализированы шесть человек: четыре пешехода, а также водители автомобилей «ВАЗ» и «Дэу Нексия». В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку о соблюдении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Доследственная проверка взята прокуратурой на контроль. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого три человека получили травмы различной степени тяжести. В Нижнем Тагиле после ДТП водитель отправлен в больницу в коме

