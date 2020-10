В Нижнем Тагиле ужесточился коронавирусный контроль

В Нижнем Тагиле усилился контроль за соблюдением защитных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, пишет пресс-служба администрации.

Отмечается, что контроль усилен в рамках указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Полицейские города проводят рейды, в ходе которых разъясняют гражданам о необходимости защитных средств. Нарушителей может ожидать административный протокол за нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей. 2 октября Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского за ослабление контроля по соблюдению мер коронавирусной безопасности. После его речи в городе ужесточился надзор за нарушителями масочного режима. После претензий Куйвашева в Екатеринбурге ужесточили масочный режим

Related news: После претензий Куйвашева в Екатеринбурге ужесточили масочный режим

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter