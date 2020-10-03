В Нижнем Тагиле ужесточился коронавирусный контроль

Полицейские города проводят рейды, в ходе которых разъясняют гражданам о необходимости защитных средств. Нарушителей может ожидать административный протокол за нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей.