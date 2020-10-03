В Нижнем Тагиле ужесточился коронавирусный контроль

В Нижнем Тагиле ужесточился коронавирусный контроль

Сегодня, 19:37ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле усилился контроль за соблюдением защитных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, пишет пресс-служба администрации.

Отмечается, что контроль усилен в рамках указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Полицейские города проводят рейды, в ходе которых разъясняют гражданам о необходимости защитных средств. Нарушителей может ожидать административный протокол за нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей.

2 октября Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского за ослабление контроля по соблюдению мер коронавирусной безопасности. После его речи в городе ужесточился надзор за нарушителями масочного режима.

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