В Свердловской области улучшилась ситуация по смертности среди регионов УрФО

В Свердловской области по итогам августа этого года резко сократился рост смертности по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат.

Как следует из данных, за август на Среднем Урале число летальных случаев составило 4 559 человек, это на 7,2% больше, чем за тот же период 2019 года. Лучше ситуация сложилась только в Ямало-Ненецком автономном округе. Смертность выросла на 4%, там умерли 232 человека. В остальных регионах УрФО ситуация сложилась хуже. Самый высокий рост смертности, а именно 26%, наблюдался в августе в ХМАО, там скончались 1 017 человек. В Челябинской области смертность увеличилась на 15,3% и составила 4 052 умерших. В Курганской области скончались 1 087 человек, рост составил 9,5%, в Тюменской области — на 9,3%, а именно 1 434 умерших. В целом в УрФО уровень смертности вырос на 11,4%, всего умерли 12 709 человек. В России по итогам августа смертность выросла на 9,6%, скончались 157 181 россиян. Напомним, на Урале во время пандемии коронавируса зафиксирован рост смертности среди сердечников. На Урале во время пандемии COVID-19 зафиксирован рост смертности среди сердечников

