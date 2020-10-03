В Свердловской области улучшилась ситуация по смертности среди регионов УрФО

Как следует из данных, за август на Среднем Урале число летальных случаев составило 4 559 человек, это на 7,2% больше, чем за тот же период 2019 года. Лучше ситуация сложилась только в Ямало-Ненецком автономном округе. Смертность выросла на 4%, там умерли 232 человека.