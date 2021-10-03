Первый снег и обстрелянная машина с ребенком. Итоги дня в Свердловской области

Автомобиль с матерью и ребенком в салоне обстреляли неизвестные на ВИЗе в Екатеринбурге. По словам женщины, пострадавших нет. Она обратилась в автосервис, где подтвердили, что отверстие в стекле похоже на пулевое. В правоохранительные органы екатеринбурженка пока не обращалась.