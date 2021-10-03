Первый снег и обстрелянная машина с ребенком. Итоги дня в Свердловской области

Первый снег и обстрелянная машина с ребенком. Итоги дня в Свердловской области
Первый снег и обстрелянная машина с ребенком. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:16ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 3 октября.

Труп мужчины обнаружили прохожие в Харитоновском парке в Екатеринбурге. Полицейским удалось установить его личность. Погибшим оказался 35-летний местный житель, который при жизни торговал фруктами. Предварительно установлено, что смерть наступила от переохлаждения, проверку по данному факту проводит Следственный комитет.

Сразу в нескольких районах Екатеринбурга выпал первый снег. Об осадках сообщили жители Втузгородка, Широкой речки и Уралмаша. На следующей неделе синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов и отсутствие осадков.

Автомобиль с матерью и ребенком в салоне обстреляли неизвестные на ВИЗе в Екатеринбурге. По словам женщины, пострадавших нет. Она обратилась в автосервис, где подтвердили, что отверстие в стекле похоже на пулевое. В правоохранительные органы екатеринбурженка пока не обращалась.

Антирекорд по суточной смертности от коронавируса обновлен в Свердловской области. Co 2 по 3 октября от инфекции скончались 46 человек. По словам эпидемиолога, ситуация с заболеваемостью и смертностью ухудшается в регионе последние несколько недель. Болезнь у многих пациентов протекает тяжело, что приводит к летальным исходам.

Материалы по теме:
Свердловская областьитогиновостиитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы