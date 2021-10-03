Статус «Достояние Среднего Урала» будет учрежден в Свердловской области

Статус «Достояние Среднего Урала» будет учрежден в Свердловской области
Статус «Достояние Среднего Урала» будет учрежден в Свердловской области
Сегодня, 15:30ОбществоФото: 1MI
Идею об учреждении статуса «Достояние Среднего Урала» одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он считает, что в регионе есть много достойных людей, кому можно его присвоить.

Идею об учреждении статуса выдвинула Общественная палата. Глава региона выделил Бажова с его сказами, Демидовых и их наследие, танк «Т-34», Крапивина и отряд «Каравелла» и другие известные бренды Урала.

Считаю, будет правильным, если предлагать свои варианты смогут все жители Свердловской области, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Для этого на сайте Общественной палаты будет организован специальный раздел. Итоги будут подводиться экспертами ежегодно 17 января в День образования Свердловской области.

Напомним, свердловские преподаватели, подготовившие призеров олимпиад будут получать денежные премии от 160 до 230 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевнациональное достояние
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы