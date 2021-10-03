Статус «Достояние Среднего Урала» будет учрежден в Свердловской области

Идею об учреждении статуса «Достояние Среднего Урала» одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он считает, что в регионе есть много достойных людей, кому можно его присвоить.

Идею об учреждении статуса выдвинула Общественная палата. Глава региона выделил Бажова с его сказами, Демидовых и их наследие, танк «Т-34», Крапивина и отряд «Каравелла» и другие известные бренды Урала. Считаю, будет правильным, если предлагать свои варианты смогут все жители Свердловской области, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Для этого на сайте Общественной палаты будет организован специальный раздел. Итоги будут подводиться экспертами ежегодно 17 января в День образования Свердловской области. Напомним, свердловские преподаватели, подготовившие призеров олимпиад будут получать денежные премии от 160 до 230 тысяч рублей. Педагоги призеров олимпиад будут получать премии из бюджета Свердловской области

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