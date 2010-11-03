Бесплатный билет на концерт Михаила Шелега сегодня в 19.00 трем посетителям TagilCity.ru!
3 ноября 2010, 07:42ОбществоАлександра Логинова
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Три самых быстрых и активных пользователя получат в подарок билет на концерт Михаила Шелега! Оставь комментарии к любым 10 новостям на сайте, вышли ссылки на эти страницы, а также свои контактные данные (ФИО, телефон) на почту info@tagilcity.ru с пометкой "Шелег" - и билеты у тебя!
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