Миллиардер Сорос: Война против наркотиков вредит обществу
3 ноября 2010, 09:43Общество
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Вопрос о полной легализации марихуаны был вынесен на голосование в Калифорнии 2 ноября. Большинство калифорнийцев проголосовало против легализации наркотика на территории штата.
Спонсировали идею легализации «травы» в Калифорниии, поддерживаясоответствующие инициативные группы граждан, несколько известныхмиллиардеров, включая Джорджа Сороса, пишет «Российская газета».
«Я твердо убежден в том, что война против наркотиков приносит нашемуобществу больше вреда, чем само употребление наркотиков», - уверенмиллиардер.В помощь участникам борьбы за легализацию марихуаны Сорос уже выделилнесколько миллионов долларов.
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