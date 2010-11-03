Миллиардер Сорос: Война против наркотиков вредит обществу

«Я твердо убежден в том, что война против наркотиков приносит нашемуобществу больше вреда, чем само употребление наркотиков», - уверенмиллиардер.В помощь участникам борьбы за легализацию марихуаны Сорос уже выделилнесколько миллионов долларов.