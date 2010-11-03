На НТМК умер австрийский инженер
3 ноября 2010, 18:07ОбществоАнка
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Специалист австрийской компании Siemens VAI Андреас Анцингер внезапно скончался 2-го ноября, сообщает департамент по связям со СМИ Евраза.
Австрийскому инженеру стало плохо, когда он находился в конвертерном цехе НТМК, где специалисты фирмы Simens VAI участвуют в работе по реконструкции конвертера № 4.
Коллектив и руководство НТМК выразили соболезнования родным и близким Андреаса Анцингера. Он занимался составлением планов-графиков к проектам реконструкции конвертерного цеха. Не исключено, что причиной смерти мог стать инфаркт.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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