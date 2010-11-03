На НТМК умер австрийский инженер

Австрийскому инженеру стало плохо, когда он находился в конвертерном цехе НТМК, где специалисты фирмы Simens VAI участвуют в работе по реконструкции конвертера № 4.

Коллектив и руководство НТМК выразили соболезнования родным и близким Андреаса Анцингера. Он занимался составлением планов-графиков к проектам реконструкции конвертерного цеха. Не исключено, что причиной смерти мог стать инфаркт.