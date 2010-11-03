Первый день Егора Бычкова на свободе: молебен, встреча с родными, ответы на вопросы журналистов

Как рассказал Егор Бычков корреспонденту радио «Маяк - Нижний Тагил» , первым делом после вынесения приговора он отправился в храм, где отец Геннадий Ведерников, духовно окормлявший нижнетагильский фонд «Город без наркотиков», отслужил молебен за освобождение.

Егор встретился с друзьями и родственниками, отвечал на вопросы журналистов. О фонде «Город без наркотиков» наркоборец пока не думает. Говорит, надо сначала прийти в себя после всего, что произошло. А уже потом он будет готов уйти в работу с головой.