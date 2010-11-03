Первый день Егора Бычкова на свободе: молебен, встреча с родными, ответы на вопросы журналистов
3 ноября 2010, 18:25ОбществоАнка
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Егора Бычкова сегодня освободили. Областной суд рассмотрел кассацию защиты. В результате Егору было назначено 2,5 года лишения свободы условно.
Как рассказал Егор Бычков корреспонденту радио «Маяк - Нижний Тагил» , первым делом после вынесения приговора он отправился в храм, где отец Геннадий Ведерников, духовно окормлявший нижнетагильский фонд «Город без наркотиков», отслужил молебен за освобождение.
Егор встретился с друзьями и родственниками, отвечал на вопросы журналистов. О фонде «Город без наркотиков» наркоборец пока не думает. Говорит, надо сначала прийти в себя после всего, что произошло. А уже потом он будет готов уйти в работу с головой.
Правда, его реабилитационного центра в Нижнем Тагиле больше не будет. Работа фонда ограничится только борьбой наркоторговцами. Заниматься реабилитацией он больше не хочет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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