Приговор Егору Бычкову отменен
3 ноября 2010, 10:51Общество
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Свердловский областной суд освободил экс-руководителя тагильского фонда «Город без наркотиков». Егору Бычкову назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Суд постановил, что Бычков должен быть освобожден из-под стражи в залесуда.Сегодня в 10:00 началось заседание суда по делу Егора Бычкова. Во времярассмотрения кассационной жалобы обвиняемый находился в Нижнем Тагиле.Заседание в областном суде проходило в режиме видеоконференции.
«Следствие велось с большим количеством процессуальных нарушений, имелоявно обвинительный уклон... Об объективности и непредвзятости не можетбыть и речи... Прошу уважаемый суд меня оправдать», - сказал сам Бычков входе заседания, передает РИА Новости.
Представитель прокуратуры на заседании сообщил, что гособвинение неспорит с тем, что действительно были допущены некоторые процессуальныенарушения из тех, на которые указала защита Бычкова.
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