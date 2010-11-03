Приговор Егору Бычкову отменен

Суд постановил, что Бычков должен быть освобожден из-под стражи в залесуда.Сегодня в 10:00 началось заседание суда по делу Егора Бычкова. Во времярассмотрения кассационной жалобы обвиняемый находился в Нижнем Тагиле.Заседание в областном суде проходило в режиме видеоконференции.

«Следствие велось с большим количеством процессуальных нарушений, имелоявно обвинительный уклон... Об объективности и непредвзятости не можетбыть и речи... Прошу уважаемый суд меня оправдать», - сказал сам Бычков входе заседания, передает РИА Новости.

Представитель прокуратуры на заседании сообщил, что гособвинение неспорит с тем, что действительно были допущены некоторые процессуальныенарушения из тех, на которые указала защита Бычкова.