Российским чиновникам запретят курить и ходить в помятых костюмах
3 ноября 2010, 08:42Общество
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Минздравсоцразвития России разработал проект типового кодекса этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих.
Кодекс предписывает чиновникам воздерживаться от обозначения виностранной валюте стоимости товаров и услуг, отказываться отвознаграждений, подарков, услуг, оплаты развлечений и пр., ходить впомятом костюме, скрывать свои болезни и курить во время совещаний илиобщения с гражданами.
Также чиновникам рекомендуется оказывать информационную поддержкужурналистам и вообще быть образцом профессионализма и безупречнойрепутации.
Как сообщает metronews.ru, за несоблюдение правил чиновнику грозит «моральное осуждение назаседании соответствующей комиссии», а в некоторых случаях даже«применение мер юридической ответственности».
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