Российским чиновникам запретят курить и ходить в помятых костюмах

Кодекс предписывает чиновникам воздерживаться от обозначения виностранной валюте стоимости товаров и услуг, отказываться отвознаграждений, подарков, услуг, оплаты развлечений и пр., ходить впомятом костюме, скрывать свои болезни и курить во время совещаний илиобщения с гражданами.