С начала года в свердловских детсадах создано 10 тысяч новых мест
3 ноября 2010, 17:15ОбществоАнка
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С начала года в свердловских детсадах создано 10 тысяч новых мест
Почти 10 тысяч мест в детсадах Среднего Урала создано за 10 месяцев за счет увеличения наполняемости и открытия новых групп, сообщает департамент информполитики губернатора. Всего к концу 2010 года планируется создать почти 14 тысяч мест в детсадах, в том числе 1700 в Нижнем Тагиле.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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