С начала года в свердловских детсадах создано 10 тысяч новых мест

Почти 10 тысяч мест в детсадах Среднего Урала создано за 10 месяцев за счет увеличения наполняемости и открытия новых групп, сообщает департамент информполитики губернатора. Всего к концу 2010 года планируется создать почти 14 тысяч мест в детсадах, в том числе 1700 в Нижнем Тагиле.