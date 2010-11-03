Сегодня скончался Виктор Черномырдин
3 ноября 2010, 08:55Общество
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Виктор Черномырдин скончался сегодня в 4.00 в Москве на 73-м году жизни. В последнее время Виктор Степанович серьезно болел.
Черномырдин с декабря 1992 по март 1998 г. возглавлял правительствоРоссии, с 2001 по 2009 год был послом России на Украине. В последнеевремя он занимал должность специального представителя президента РФ по вопросамэкономического сотрудничества с государствами - участниками СНГ.
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