Сегодня скончался Виктор Черномырдин

Черномырдин с декабря 1992 по март 1998 г. возглавлял правительствоРоссии, с 2001 по 2009 год был послом России на Украине. В последнеевремя он занимал должность специального представителя президента РФ по вопросамэкономического сотрудничества с государствами - участниками СНГ.