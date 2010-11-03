Тагильские художники покажут челябинцам «Жизнь насекомых»
3 ноября 2010, 17:39ОбществоАнка
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Обмен культурным опытом произойдёт в рамках третьего Нет-фестиваля видеоарта и анимации, который пройдёт в Челябинске с 5-го по 7-е ноября.
В конкурсной программе фестиваля – работы из 11-ти стран мира. Изюминкой программы организаторы считают перфомансы от нижнетагильской арт-группы «Лаборатория событий». Представление, соединяющее в себе видео, музыку и пластику тела, состоится перед церемонией закрытия смотра. Тагильские художники покажут гостям фестиваля два перфоманса. Первый называется «Кардиограмма». Его любители современного искусства видели на фестивале «Полёт F», прошедшем летом в нижнетагильском музее искусств. Второй – «Жизнь насекомых», был подготовлен специально для челябинского фестиваля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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