Тагильские художники покажут челябинцам «Жизнь насекомых»

В конкурсной программе фестиваля – работы из 11-ти стран мира. Изюминкой программы организаторы считают перфомансы от нижнетагильской арт-группы «Лаборатория событий». Представление, соединяющее в себе видео, музыку и пластику тела, состоится перед церемонией закрытия смотра. Тагильские художники покажут гостям фестиваля два перфоманса. Первый называется «Кардиограмма». Его любители современного искусства видели на фестивале «Полёт F», прошедшем летом в нижнетагильском музее искусств. Второй – «Жизнь насекомых», был подготовлен специально для челябинского фестиваля.