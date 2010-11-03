Уральские эпидемиологи переходят в режим повышенной готовности
3 ноября 2010, 17:10ОбществоАнка
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Уральские эпидемиологи переходят в режим повышенной готовности
Эпидемия гриппа по прогнозу эпидемиологов стартует на Среднем Урале уже в ближайшие недели. Как пишет «Новый Регион» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в Свердловской области было зарегистрировано 18 тысяч 600 случаев ОРВИ, что на 22,5% превышает среднемноголетний уровень. Заболеваемость растет среди детей от 3 до 6, а также младше двух лет. Эпидемиологи прогнозируют подъем заболеваемости гриппом уже в ближайшие недели.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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