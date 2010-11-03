Уральские эпидемиологи переходят в режим повышенной готовности

Эпидемия гриппа по прогнозу эпидемиологов стартует на Среднем Урале уже в ближайшие недели. Как пишет «Новый Регион» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в Свердловской области было зарегистрировано 18 тысяч 600 случаев ОРВИ, что на 22,5% превышает среднемноголетний уровень. Заболеваемость растет среди детей от 3 до 6, а также младше двух лет. Эпидемиологи прогнозируют подъем заболеваемости гриппом уже в ближайшие недели.