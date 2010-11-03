В Нижнем Тагиле вводят остановки по требованию для трамваев

Выборпал на остановочные пункты, находящиеся на популярных направлениях, ноне имеющие большого пассажиропотока в течение дня, пояснили впресс-службе организации «Тагильчане за трамвай».Если нововведение приживется, то в будущем не исключен перевод ещенескольких остановок в категорию «по требованию».

По мнению представителей организации «Тагильчане за трамвай», отвведения остановок по требованию выигрывают и пассажиры, и трамвайщики:уменьшается время следования в пути, сохраняется тепло в салоне, что такактуально зимой, а также экономится электроэнергия, активнопотребляемая в момент разгона вагона.