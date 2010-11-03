Вагонский роддом откроется 9-го ноября
3 ноября 2010, 18:00ОбществоАнка
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Вагонский роддом открывается после закрытия на помывку и косметический ремонт после открытия перинатального центра.Открытие состоится 9-го ноября.
В учреждении приводят в порядок помещения, меняют ряд старых оконных блоков, ремонтируют систему вентиляции и разводки холодной и горячей воды. Как отмечает пресс-служба администрации города, в перспективе в здании планируется провести капитальный ремонт, в бюджете на следующий год должны быть предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации. Есть предварительная договоренность с властями региона о совместном финансировании реконструкции роддома.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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