Вагонский роддом откроется 9-го ноября

В учреждении приводят в порядок помещения, меняют ряд старых оконных блоков, ремонтируют систему вентиляции и разводки холодной и горячей воды. Как отмечает пресс-служба администрации города, в перспективе в здании планируется провести капитальный ремонт, в бюджете на следующий год должны быть предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации. Есть предварительная договоренность с властями региона о совместном финансировании реконструкции роддома.