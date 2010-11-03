Южный въезд закроют - для открытия
3 ноября 2010, 18:19ОбществоАнка
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Южный въезд закроют. В последний раз.
На 4-ое ноября запланировано торжественное открытие расширенного участка дороги Нижний Тагил – Старатель. Правда для этого дорогу, с которой уже убраны запрещающие проезд знаки, придётся на некоторое время закрыть. Перекроют проезд, как ожидается, примерно с 8.45 до 10.30 часов.
Церемония открытия начнется в 10 часов. Планируется, что в ней будет участвовать губернатор Александр Мишарин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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