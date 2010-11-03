Южный въезд закроют - для открытия

На 4-ое ноября запланировано торжественное открытие расширенного участка дороги Нижний Тагил – Старатель. Правда для этого дорогу, с которой уже убраны запрещающие проезд знаки, придётся на некоторое время закрыть. Перекроют проезд, как ожидается, примерно с 8.45 до 10.30 часов.