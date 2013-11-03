Концерт Mr. Credo в Нижнем Тагиле … не состоялся

Вот и «состоялось» яркое, профессиональное шоу от Мистера Кредо, его отменили! Люди пришли с цветами, в хорошем настроении, в предвкушении праздника, и этот праздник им испортил не кто иной, как их любимец!!! В кассах толпа для возврата денег, да еще тех, кто покупал не в КДК «Современник», отправляют в кассы, в которых покупали билеты. Люди возмущены тем, что никто не предупредил заранее, спасибо, «дорогой певец, за прекрасно проведенный вечер».