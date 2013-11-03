Концерт Mr. Credo в Нижнем Тагиле … не состоялся
2 ноября, то есть вчерашним субботним днем в Нижнем Тагиле должен был состояться концерт кумира многих – Mr. Credo. Однако вечер омрачился беспричинной отменой.
TagilCity.ru узнал об этом по комментариям к афише концерта. Вот что пишет пользовательница Яна:
Вот и «состоялось» яркое, профессиональное шоу от Мистера Кредо, его отменили! Люди пришли с цветами, в хорошем настроении, в предвкушении праздника, и этот праздник им испортил не кто иной, как их любимец!!! В кассах толпа для возврата денег, да еще тех, кто покупал не в КДК «Современник», отправляют в кассы, в которых покупали билеты. Люди возмущены тем, что никто не предупредил заранее, спасибо, «дорогой певец, за прекрасно проведенный вечер».
Наведя справки, печальный факт подтвердился, однако, неизвестна причина. Ведь буквально за день этого, 31 октября, Mr. Credo выступал в Челябинске и довольные поклонники уже успели поделиться друг с другом видео с концерта. Подобные инциденты всегда негативно влияют на отношение зрителей к звезде, скорее всего, в Тагиле Mr. Credo уже не будут ждать с прежним воодушевлением.
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