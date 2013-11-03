В Москве можно будет купить жетончик на проезд в метро за 30 приседаний
Интересный автомат установят в столичном метро в преддверии Олимпиалы-2014 в Сочи.
Известно, что сегодня одна поездка в метро стоит 30 рублей, но теперь хорошая форма позволит сэкономить наличные – 30 приседаний, и жетон ваш. Конечно, первый такой аппарат откроют с размахом. На сайте Олимпийского комитета России сообщается, что первый аппарат поставят на станции «Выставочная» 8 ноября. Демонстрировать устройство будут олимпийские чемпионы Алексей Немов и Елена Замолодчикова, кроме того, приедет и президент комитета Александр Жуков.
Количество приседаний устройство будет подсчитывать с помощью современных технологий. Остается надеяться (в связи со бесконечными историями затухания олимпийского факела и даже его взрывами), что аппарат не обманет москвичей и гостей города, который решатся поприседать. Согласитесь будет обидно, когда ты выполнишь норму за жетончик, но ничего не получишь.
© TagilCity.ru