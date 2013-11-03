В Москве можно будет купить жетончик на проезд в метро за 30 приседаний

Известно, что сегодня одна поездка в метро стоит 30 рублей, но теперь хорошая форма позволит сэкономить наличные – 30 приседаний, и жетон ваш. Конечно, первый такой аппарат откроют с размахом. На сайте Олимпийского комитета России сообщается, что первый аппарат поставят на станции «Выставочная» 8 ноября. Демонстрировать устройство будут олимпийские чемпионы Алексей Немов и Елена Замолодчикова, кроме того, приедет и президент комитета Александр Жуков.