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В Москве можно будет купить жетончик на проезд в метро за 30 приседаний
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Москве можно будет купить жетончик на проезд в метро за 30 приседаний

3 ноября 2013, 10:00Общество
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