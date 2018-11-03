Антисанитария и «фунфырики»: гей-бар в Екатеринбурге закрыт после проверки силовиков
Сегодня, 16:25ОбществоФото: Народный контроль/Дмитрий Чукреев
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В ночь на 3 ноября в Екатеринбурге сотрудники ОБЭПа и участники движения «Народный контроль» нагрянули с проверкой в бар «Liberty», который позиционирует себя как гей-бар. В результате проверки найден незаконно реализуемый алкоголь.
Сюжеты: Екатеринбург
На заведение пожаловались местные жители. По их словам, бар посещают «подозрительные личности», к тому же он находится рядом с гимназией №5. Выяснялось, что в бар можно было попасть только с разрешения администратора. Двери в него были всегда закрыты, вывеска отсутствовала.
Как рассказал куратор «Народного контроля» Дмитрий Чукреев, в ходе проверки выяснялось, что у бара нет разрешающих документов, внутри – антисанитария и нарушение правил пожаробезопасности. Кроме того, силовики обнаружили нелегальный алкоголь.
На владельца бара может быть заведено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», пишет «Комсомольская правда – Урал».
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