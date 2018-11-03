Антисанитария и «фунфырики»: гей-бар в Екатеринбурге закрыт после проверки силовиков

На заведение пожаловались местные жители. По их словам, бар посещают «подозрительные личности», к тому же он находится рядом с гимназией №5. Выяснялось, что в бар можно было попасть только с разрешения администратора. Двери в него были всегда закрыты, вывеска отсутствовала.