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Антисанитария и «фунфырики»: гей-бар в Екатеринбурге закрыт после проверки силовиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Антисанитария и «фунфырики»: гей-бар в Екатеринбурге закрыт после проверки силовиков

Сегодня, 16:25ОбществоФото: Народный контроль/Дмитрий Чукреев
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